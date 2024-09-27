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KREDİ KARTI YAPILANDIRMA DÜZENLEMESİ | Kredi, kredi kartı borcu 60 ay vade nasıl yapılır? Yapılandırma faizi kaç?

Kredi ve kredi kartı borcu olanlara müjde gibi bir yapılandırma imkanı sunuldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan karara göre, kredi ve kredi kartı borcu olan kişilere 60 aya kadar yapılandırma yapılabilecek. İşte Kredi, kredi kartı borcu 60 ay vade nasıl yapılır? Yapılandırma faizi kaç? sorularının cevabı ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 09:10 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 09:30
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KREDİ KARTI YAPILANDIRMA DÜZENLEMESİ | Kredi, kredi kartı borcu 60 ay vade nasıl yapılır? Yapılandırma faizi kaç?

KREDİ KARTI YAPILANDIRMA DÜZENLEMESİ | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan karara göre, bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında yapılandırma imkanı sunulacak. Borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar vade fırsatı sunan kararın detaylarını sizler için derledik .

KREDİ, KREDİ KARTI BORCU 60 AY VADE NASIL YAPILIR?

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de, BDDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirdi.

Bireysel kredi kartlarında dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar yapılandırabilecek. Her aya düşen taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.

KREDİ KARTI YAPILANDIRMA FAİZİ KAÇ?

TCMB bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3,11 ile sınırlandırdı.

İhtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor.

ASGARİ ÖDEME ORANINDA DEĞİŞİKLİK

BDDK, kredi kartlarında asgari ödeme oranında da değişikliğe gitti.

Dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. 50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si olurken, 50 bin lira ve üzerinde olanlarda yüzde 40 olarak uygulanacak.

BDDK'nin adımlarıyla uyumlu şekilde TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı. Bu kapsamda belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

Referans oranın aynı kalması halinde azami akdi faiz oranları; dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,50, 25 bin-150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4,25 ve 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında yüzde 4,75 olacak.

Kredi kartları vasıtasıyla nakit çekim/kullanım azami akdi faiz oranı ise yüzde 5 seviyesinde korundu.

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