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DGS TERCİH SONUÇLARI 2024 | DGS yerleştirme sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ön Lisans ve Yüksekokul mezunu adayların katıldığı, ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) tercih süreci sona erdi. Eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adayların başvurduğu sınavın ardından tercihlerini yapanlar, DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki DGS yerleştirme sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 09:19 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 09:30
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DGS TERCİH SONUÇLARI 2024 | DGS yerleştirme sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİH SONUÇLARI 2024 | Dikey Geçiş Sınavı, iki yıllık ön lisans programlarından mezun olan adayların katılımıyla 30 Haziran'da yapıldı. Binlerce adayın katılım sağladığı sınavda, sayısal ve sözel yeteneklere ilişkin sorular yer alırken sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci de 24 Eylül itibarıyla sona erdi. Peki DGS yerleştirme sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

DGS YERLEŞTİRME SONUCU AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercihleri 24 Eylül Salı günü itibarıyla sona erdi. Sonuçların açıklanacağı tarih ise adaylarla paylaşılmadı. Konuya ilişkin ÖSYM tarafından resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

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DGS BARAJ PUANI VAR MI?

DGS sınavında baraj puanı yoktur. DGS'nin kendisine özel puan hesaplama yöntemi vardır. İstedikleri bölüme yerleşmek isteyen adaylar, bir önceki sene üniversite ve bölümlerin taban puanlarına bakarak daha etkili bir değerlendirme yapabilir.

👉DGS TABAN PUANLARI, SIRALAMALARI VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

2024 DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar BUNU DA OKU

DGS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Dikey Geçiş Sınavı'nda alınan puan, yalnızca sınava girilen sene yapılacak tercihler için geçerlidir. Sonraki yıl tercih yapabilmek için yeniden sınava girmek gerekir.

👉MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYI

DGS YAPAN KİŞİ KAÇINCI SINIFTAN BAŞLAR?

Önlisans programlarının devamı niteliğindeki lisans programlarına Dikey Geçiş Sınavı(DGS) ile yerleşen adaylar, müfredatlarının entegre olması sayesinde önlisans programında aldıkları birçok dersi saydırarak 3. Sınıftan eğitimlerine başlayabilmektedir. Ancak bu durum, seçilen üniversite, fakülte ve bölüme göre değişiklik gösterebilmektedir.

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