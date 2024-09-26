  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 26 Eylül Perşembe 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 26 Eylül 2024 tarihli 32674. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 26 Eylül Perşembe 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 09:50 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 10:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 26 Eylül Perşembe 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 26 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 26 Eylül Perşembe tarihli 32674. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 26 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

26 EYLÜL 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kuruluna Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

–– Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kuruluna Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 325)

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 569)

–– 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerindeki Özel Okullarda Öğrenim Gören ve Önceki Yıllarda Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamına Alınıp Öğretim Kademesini Tamamlamayan Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

–– Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere Ödeme Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/31)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

👉26 EYLÜL 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Maçın ardından o yıldıza büyük övgü!
G.Saray'da o isim bir ilki başardı! PAOK maçında...
DİĞER
Ahu Tuğba’nın cenazesi Türkiye'ye geliyor!
CHP'li İBB 'kaçak' dövüşüyor! Vaniköy'den sonra Sarıyer'de de kaçak villa... Boğaz'a vurulan 'Musevi' hançer
Üründül'den G.Saraylı isme övgü! "Galibiyette önemli rol oynadı"
G.Saray'a sambacı orta saha! Gelecek için dev yatırım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Üründül'den G.Saraylı isme övgü! "Galibiyette önemli rol oynadı" Üründül'den G.Saraylı isme övgü! "Galibiyette önemli rol oynadı" 09:13
Maçın ardından o yıldıza büyük övgü! Maçın ardından o yıldıza büyük övgü! 09:12
Yönetim 'Mourinho isterse alırız' demişti! İlk talep geldi... Yönetim 'Mourinho isterse alırız' demişti! İlk talep geldi... 09:10
Bugün kimin maçı var? 26 Eylül Perşembe Bugün kimin maçı var? 26 Eylül Perşembe 08:37
Razvan Lucescu: G.Saray şanslıydı! Razvan Lucescu: G.Saray şanslıydı! 01:28
Razvan Lucescu: G.Saray şanslıydı! Razvan Lucescu: G.Saray şanslıydı! 01:27
Daha Eski
Barcelona 3 puana Lewa ile ulaştı! Barcelona 3 puana Lewa ile ulaştı! 01:22
Arsenal evinde çok rahat! Arsenal evinde çok rahat! 01:22
Liverpool turu 5 golle aldı! Liverpool turu 5 golle aldı! 01:22
Kral geri döndü Kral geri döndü 01:22
Osimhen dağıttı! Osimhen dağıttı! 01:19
100 kere penaltı 100 kere penaltı 01:18