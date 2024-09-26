  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

İstanbul namaz vakitleri 26 Eylül 2024 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İstanbul 26 Eylül Perşembe tarihli namaz saatleri, ibadet etmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 26 Eylül Perşembe namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 08:20 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 08:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul namaz vakitleri 26 Eylül 2024 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 26 EYLÜL 2024 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 26 Eylül Perşembe İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 26 Eylül 2024 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 05.24

Güneşin doğuşu:👉 06.49

Öğle vakti:👉 13.00

İkindi vakti:👉 16.22

Akşam vakti:👉 19.02

Yatsı vakti:👉 20.22

👉25 Eylül Çarşamba namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın...👈

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Okan Buruk: 4 maç üst üste kazanmak çok önemli
Casper
DİĞER
Özlem Türkad Seksenler dizisinde oynarken 35 kilo vermişti! İşte ‘Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın son hali!
Yasa dışı bahis, kumar, kara para... Batuhan Karadeniz Gürcistan'a kaçtı! 'Derkan Başer' iddiası Dilan Polat muamması
İşte G.Saray'ın, PAOK karşısındaki golleri!
G.Saray'a sambacı orta saha! Gelecek için dev yatırım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Razvan Lucescu: G.Saray şanslıydı! Razvan Lucescu: G.Saray şanslıydı! 01:28
Razvan Lucescu: G.Saray şanslıydı! Razvan Lucescu: G.Saray şanslıydı! 01:27
Barcelona 3 puana Lewa ile ulaştı! Barcelona 3 puana Lewa ile ulaştı! 01:22
Arsenal evinde çok rahat! Arsenal evinde çok rahat! 01:22
Liverpool turu 5 golle aldı! Liverpool turu 5 golle aldı! 01:22
Kral geri döndü Kral geri döndü 01:22
Daha Eski
Osimhen dağıttı! Osimhen dağıttı! 01:19
100 kere penaltı 100 kere penaltı 01:18
Barcelona 3 puana Lewa ile ulaştı! Barcelona 3 puana Lewa ile ulaştı! 01:17
Günay: Çifte bir mutluluk yaşadık Günay: Çifte bir mutluluk yaşadık 01:16
Kaan alkışlarla Kaan alkışlarla 01:16
İstifa kabul edildi İstifa kabul edildi 01:15