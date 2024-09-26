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BİM AKTÜEL KATALOG 27 EYLÜL | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOG 27 EYLÜL CUMA | Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyaçlarının yanı sıra teknolojik ve kişisel ihtiyaçları da giderecek onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 27 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 13:00 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 13:10
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