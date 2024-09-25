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SON DAKİKA BİTLİS'TE DEPREM! | Az önce deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? 25 Eylül son depremler deprem (AFAD - Kandilli)

Bitlis'in Tatvan İlçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 25 Eylül 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 15:09 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 15:30
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SON DAKİKA BİTLİS'TE DEPREM! | Az önce deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? 25 Eylül son depremler deprem (AFAD - Kandilli)

SON DAKİKA DEPREM 25 EYLÜL | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 25 Eylül Çarşamba son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

25 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Bitlis'in Tatvan ilçesinde saat 14:50'de 4,5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 km olarak duyuruldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

2024.09.25 14:50:02 4.6 YUMRUKAYA-TATVAN (BITLIS)

2024.09.25 13:39:15 1.5 DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)

2024.09.25 12:44:49 1.6 YANISLI-GULNAR (MERSIN)

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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