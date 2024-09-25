ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 25 Eylül - 1 Ekim ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Mis Tam Yağlı Tost Peyniri 1500 g: 269 TL
Mis Dil/Örgü Peyniri Tam Yağlı 250 g: 61,90 TL
Mis Tel Peyniri Tam Yağlı 250 g: 62,90 TL
Mis Labne 200 g: 29 TL
Lio Salamura Siyah Zeytin 500 g: 89,90 TL
Lio Kırma Yeşil Zeytin 400 g: 59,90 TL
Uno Anadolu Tandır Lavaş 6'lı: 44,90 TL
Super Fresh Pizza Kimg 4'lü: 129 TL
Super Fresh Muffin 2'li: 59 TL
Mis Tam Yağlı Tost Peyniri 1500 g: 269 TL
Mon Amour El&Vücut Peelingi 125 ml: 59,90 TL
Mon Amour Figürlü Lip Balm Çeşitleri 69,90 TL
Mon Amour Likit Tüp Allık 79,90 TL
Elidor Saç Kremi/Şampuan Çeşitleri: 79 TL
Neon Tarak Çeşitleri: 42,90 TL
Çocuk Toka Çeşitleri: 29,90 TL
Derby Lady Platinum 4'lü Kadın Tıraş Bıçağı: 69 TL
Derby 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı 14'lü: 99,90 TL
Quartz Tavan Boyası 17,5 kg: 399 TL
Quartz İç Cephe Boyası Kumsel Beji/Marjinal Gri 10 kg: 349 TL
3 Basamaklı Merdiven: 699 TL
4+1 Merdiven: 699 TL
İç Cephe Rulosu: 49,95 TL
Kalorifer Rulosu: 24,95 TL
Kapı Altı Süngeri: 39,95 TL
Derz Dolgusu 350 g: 49,95 TL
Çelik Halatlı Anahtarlı Emniyet Kilidi: 99,95 TL