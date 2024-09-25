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ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 25 Eylül - 1 Ekim ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK aktüelde indirim rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren fırsatlara devam eden ŞOK zincir marketleri, 'Haftanın Fırsatları' kataloğuyla indirimli alışverişi başlatıyor. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta birçok ürün, yine büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 25 Eylül - 1 Ekim kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 09:02 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 09:10
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ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 25 Eylül - 1 Ekim ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Mis Tam Yağlı Tost Peyniri 1500 g: 269 TL
Mis Dil/Örgü Peyniri Tam Yağlı 250 g: 61,90 TL
Mis Tel Peyniri Tam Yağlı 250 g: 62,90 TL
Mis Labne 200 g: 29 TL
Lio Salamura Siyah Zeytin 500 g: 89,90 TL
Lio Kırma Yeşil Zeytin 400 g: 59,90 TL
Uno Anadolu Tandır Lavaş 6'lı: 44,90 TL
Super Fresh Pizza Kimg 4'lü: 129 TL
Super Fresh Muffin 2'li: 59 TL

ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 25 Eylül - 1 Ekim ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Mon Amour El&Vücut Peelingi 125 ml: 59,90 TL
Mon Amour Figürlü Lip Balm Çeşitleri 69,90 TL
Mon Amour Likit Tüp Allık 79,90 TL
Elidor Saç Kremi/Şampuan Çeşitleri: 79 TL
Neon Tarak Çeşitleri: 42,90 TL
Çocuk Toka Çeşitleri: 29,90 TL
Derby Lady Platinum 4'lü Kadın Tıraş Bıçağı: 69 TL
Derby 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı 14'lü: 99,90 TL

ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 25 Eylül - 1 Ekim ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Quartz Tavan Boyası 17,5 kg: 399 TL
Quartz İç Cephe Boyası Kumsel Beji/Marjinal Gri 10 kg: 349 TL
3 Basamaklı Merdiven: 699 TL
4+1 Merdiven: 699 TL
İç Cephe Rulosu: 49,95 TL
Kalorifer Rulosu: 24,95 TL
Kapı Altı Süngeri: 39,95 TL
Derz Dolgusu 350 g: 49,95 TL
Çelik Halatlı Anahtarlı Emniyet Kilidi: 99,95 TL

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