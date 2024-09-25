AÖL SINAV TARİHLERİ 2024-2025 | Açık Lise (AÖL) 1. dönem sınavları ne zaman, hangi ay yapılacak?

AÖL YENİ DÖNEM SINAV TAKVİMİ | Açıköğretim Lisesi kayıt döneminin ardından yeni döneme ait sınav takvmi merak konusu oldu. Dönem sonu yapılan sınavlar 3 oturum halinde düzenleniyor. Açık Lise (AÖL) 1. dönem sınavları ne zaman, hangi ay yapılacak? sorguları yapılırken güncel bilgileri sizler için derledik.

AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencile 'aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx' internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.