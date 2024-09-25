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AÖL SINAV TARİHLERİ 2024-2025 | Açık Lise (AÖL) 1. dönem sınavları ne zaman, hangi ay yapılacak?

AÖL yeni dönem sınavları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Açıköğretim Lisesi'nde okuyan öğrenciler için 1. dönem sınav takvimi belli oldu. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, hangi ay yapılacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 18:30 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 18:30
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AÖL SINAV TARİHLERİ 2024-2025 | Açık Lise (AÖL) 1. dönem sınavları ne zaman, hangi ay yapılacak?

AÖL YENİ DÖNEM SINAV TAKVİMİ | Açıköğretim Lisesi kayıt döneminin ardından yeni döneme ait sınav takvmi merak konusu oldu. Dönem sonu yapılan sınavlar 3 oturum halinde düzenleniyor. Açık Lise (AÖL) 1. dönem sınavları ne zaman, hangi ay yapılacak? sorguları yapılırken güncel bilgileri sizler için derledik.

AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencile 'aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx' internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

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