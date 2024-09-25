AİLE GENÇLİK FONU GİRİŞ EKRANI 2024 | 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçen yıl hayata geçirilen 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi projesi, evlenmek isteyen gençlerin yoğun ilgisiyle sürüyor. Gençlerin başvuru sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla, bakanlık düğmeye bastı. Aile Gençlik Fonu web sitesi ile ilgili araştırmalar hız kazanırken "150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir?" sorularının yanıtlarını ve detayları sizler için derledik.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlenecek genç çiftler için 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi projesini geçtiğimiz yıl başlatarak büyük bir destek sundu. Başvuruların devam ettiği bu projede, genç çiftlerin süreci daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilmesi için Bakanlık, ailegenclikfonu.aile.gov.tr adlı internet sitesini devreye soktu.

Bu yeni platformda başvuru kılavuzları, duyurular ve rehberler gibi tüm bilgilere erişim sağlanırken, aynı zamanda genç çiftlerin mali planlamalarına yardımcı olacak eğitim içerikleri de sunuluyor. Başvuru süreci hakkında adım adım rehberlik eden site, evlenecek gençlere büyük kolaylık sağlıyor.

EVLİLİK KREDİSİ ALMA ŞARTLARI NELER?

Projeden yararlanmak isteyen çiftlerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, 18-29 yaş aralığında bulunmaları ve resmi nikâh tarihine 2 ila 6 ay kala başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Bakanlık, genç çiftlerin daha kolay başvurabilmesi için gelir şartlarını esnetti. Artık çiftlerin toplam gelirinin 2.3 asgari ücreti aşmaması yeterli olacak.

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Onaylanan başvurular için 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150.000 TL kredi imkanı sunulacak.