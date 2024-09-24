  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Türk Telekom
Jose Mourinho, İsmail Kartal'ı geçemedi!
DİĞER
SON DAKİKA! Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut’un ölmeden önce evini temizlediği görüntüler ortaya çıktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ABD'ye F-16 mesajı: İhracat engelleri kaldırılmalı
G.Saray rotasını Avrupa'ya çevirdi!
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Devre arasında taşlar yerinden oynayacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Devre arasında taşlar yerinden oynayacak Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Devre arasında taşlar yerinden oynayacak 00:15
🔴A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI | Sabah Sporu 00:15
Trabzonspor'dan hakem tepkisi! "Tam anlamıyla skandal" Trabzonspor'dan hakem tepkisi! "Tam anlamıyla skandal" 00:13
Şenol Güneş: Üzgünüz ama çalışacağız! Şenol Güneş: Üzgünüz ama çalışacağız! 00:13
Portekiz'de Türk gecesi! 2 asist 1 gol Portekiz'de Türk gecesi! 2 asist 1 gol 00:13
Fırtına Antep'te 2 puan bıraktı! Fırtına Antep'te 2 puan bıraktı! 00:13
Daha Eski
Göztepe evinde kazandı! Göztepe evinde kazandı! 00:13
Trabzonspor'un golü iptal edildi! Trabzonspor'un golü iptal edildi! 00:13
Hatipoğlu'dan olay Mourinho sözleri! Hatipoğlu'dan olay Mourinho sözleri! 00:13
Mourinho ile ilgili olay iddia! Basın toplantısına katılmama sebebi... Mourinho ile ilgili olay iddia! Basın toplantısına katılmama sebebi... 00:13
Osimhen ile ilgili bomba iddia! Chelsea'ye gidecek derken... Osimhen ile ilgili bomba iddia! Chelsea'ye gidecek derken... 00:13
F.Bahçe'de sakatlık gelişmesi! F.Bahçe'de sakatlık gelişmesi! 00:13