EHLİYET YENİLEME SON TARİH 2024 | Eski ehliyet geçerlilik süresi ne zaman? - Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, gerekli evraklar neler?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün eski tip ehliyet ve kimlikler için vatandaşlara tanıdığı kullanım süresinde sona gelindi. Milyonlarca vatandaş kimlik kartı ve ehliyetini yenileyerek çipli kartlar çıkarırken henüz ehliyetini yenilememiş olanlar internette 'Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Yeni ehliyet için gerekli evraklar nelerdir? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

EHLİYET YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024 son olarak duyuruldu. Konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10 uncu maddesi … Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri beş yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir." hükmündedir.

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*Bu kapsamda ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31.12.2022 tarihinden itibaren iki yıl süre ile uzatılmıştır."

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde 15 TL, Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde 769 TL yatırılması gerekiyor.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da web portalı üzerindeki sürücü belgesi randevu sisteminden randevu alınarak yapılmaktadır. Sürücü belgesi başvurusu, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da çağrı merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılır.

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?