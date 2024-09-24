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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 25 Eylül rakamları

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 50'nin altında seyrediyor. İstanbul'da sonbahar yağmurlarının başlamasıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 40,11 olarak ölçüldü. İşte 25 Eylül Çarşamba 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 23:42 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 23:50
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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 25 Eylül rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 25 EYLÜL | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde 6,96 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 57,14 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 25 Eylül Çarşamba günü yüzde 40,11 olarak ölçüldü.

💦25 EYLÜL 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

25 Eylül Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 40,11 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 25 Eylül'de barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %33,72

🚿 Darlık Barajı: %45,32

🚿 Elmalı Barajı: %57,14

🚿 Terkos Barajı: %56,53

🚿 Alibey Barajı: %10,19

🚿 Büyükçekmece Barajı: %41,84

🚿 Sazlıdere Barajı: %48,58

🚿 Istrancalar Barajı: %41,3

🚿 Kazandere Barajı: %6,96

🚿 Pabuçdere Barajı: %22,52

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

Baraj doluluk oranı tablosu 24 Eylül 2024 saat 23:41'de güncellenmiştir.

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