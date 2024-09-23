BUGÜNKÜ MAÇLAR - 23 Eylül Pazar bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Eylül Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

23 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Gaziantep - Trabzonspor (beIN Sports 1)

20:00 Göztepe - Kayserispor (beIN Sports 2)

1. Lig

20:00 Şanlıurfaspor - Karagümrük (TRT Spor, beIN Sport Max 1)

LaLiga

22:00 Sevilla - Mallorca (S Sport, S Sport Plus)

Serie A

21:45 Atalanta - Como (S Sport 2, S Sport Plus)

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