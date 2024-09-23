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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 23 Eylül Pazar bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 23 Eylül Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 07:28 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 07:50
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 23 Eylül Pazar bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Eylül Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

23 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Gaziantep - Trabzonspor (beIN Sports 1)

20:00 Göztepe - Kayserispor (beIN Sports 2)

1. Lig

20:00 Şanlıurfaspor - Karagümrük (TRT Spor, beIN Sport Max 1)

LaLiga

22:00 Sevilla - Mallorca (S Sport, S Sport Plus)

Serie A

21:45 Atalanta - Como (S Sport 2, S Sport Plus)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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