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Haberler Haberler

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 20 Eylül Cuma 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 20 Eylül 2024 tarihli 32668. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 20 Eylül Cuma 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 08:48 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 09:00
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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 20 Eylül Cuma 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 20 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 20 Eylül Cuma tarihli 32668. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 20 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

20 EYLÜL 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8988)

–– İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8989)

–– Anastasiapolis Antik Kenti 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında Bulunan Yapı Kalıntılarının Ortaya Çıkarılması ve Restorasyon Çalışmalarının Gerçekleştirilebilmesi Amacıyla Muğla İli, Bodrum İlçesi, Mazı Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8990)

–– Bazı Fakülte ve Enstitülerin Kurulması ile Yüksekokul, Fakülte ve Enstitülerin Kapatılması, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı İslami İlimler Fakültesinin Adının İlahiyat Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8991)

YÖNETMELİK

–– Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/22)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/9)

–– Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

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