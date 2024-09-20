KPSS ÖN LİSANS SONUÇ EKRANI 2024 | KPSS Önlisans sınavı sonuçları açıklandı - ÖSYM AİS Giriş ekranı

KPSS ÖN LİSANS SONUÇ EKRANI 2024 | ÖSYM, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Ön Lisans oturumunda sonuçları açıkladı. 1 Eylül'de yapılan sınava, ön lisans son sınıf öğrenci ve mezunları katılabilirken memur olma hayali kuran adaylar, sonuç sorgulama ekranı için araştırmalarını hızlandırdı. ÖSYM'nin AİS giriş ekranı üzerinden yayımlandığı KPSS Ön Lisans sınav sonuçları ve detaylar haberimizde...

2024 KPSS ÖN LİSANS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS ÖNLİSANS SINAVI SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

KPSS ÖN LİSANS KAÇ PUANLA ATAMA YAPILIR?

KPSS ön lisans atama puanları, kadro ve şehirlere göre farklılık gösteriyor. 2023 yılına ait Ön Lisans KPSS atama taban ve tavan puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ÖSYM KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

📝Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

📝Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

📝KPSS önlisans sınavı ardından sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

📝Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

📝KPSS önlisans sınavı ardından sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

📝Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.