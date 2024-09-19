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TABİİ SPOR CANLI MAÇ İZLE | TRT tabii Spor nasıl izlenir, ücretli mi?

Şampiyonlar Ligi maçları futbol severler tarafından ilgiyle takip edilirken maçların yayınlandığı kanallar da araştırılıyor. TRT 1 ve tabii Spor kanallarını canlı olarak takip etmek isteyenler tabii spor canlı maç izle, TRT tabii Spor nasıl izlenir, ücretli mi? sorguları yapıyor. Detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 21:10 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 21:30
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TABİİ SPOR CANLI MAÇ İZLE | TRT tabii Spor nasıl izlenir, ücretli mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları canlı olarak tabii Spor'da yayınlanıyor. Futbol severler ise tabii spor canlı maç izle, TRT tabii Spor nasıl izlenir, ücretli mi? sorularının yanıtlarını merak ediyorlar. Bilmeniz gereken tüm detayları sizler için derledik.

TRT TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ?

TRT Tabii'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"tabii Premium'la 30'dan fazla orijinal yapımı, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni, lisanslı film ve belgeselleri, özenle hazırlanmış çocuk içeriklerini, zengin TRT arşivini yepyeni bir deneyimle aylık 99 TL'ye izleyebilirsin. Yeni Premium pakete geçmek istemezsen, tabii ücretsiz ile TRT'nin binlerce saatlik içerik arşivine, canlı TRT kanallarına reklamlı olarak erişmeye devam edebilirsin."

TABİİ SPOR CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TABİİ NASIL ÜYE OLUNUR?

TABİİ uygulaması TRT bünyesinde bulunan bir platformdur. TABİİ uygulamasına üye olmak için https://www.tabii.com/register adresine girerek üyelik işleminizi tamamlayabilirsiniz.

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