RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 16 ilin valisi değişti! 19 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 19 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 19 Eylül Perşembe tarihli 32667. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 19 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

19 EYLÜL 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2024/321)

YÖNETMELİKLER

–– Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Siirt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/09/2024 Tarihli ve 2024/ÖİB-K-11 ve 12 Sayılı Kararları

KARAR

–– İdare Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

👉19 EYLÜL 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri