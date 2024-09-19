BİM AKTÜEL KATALOG 20 EYLÜL | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Rivero 125 cc Motosiklet: 99.000 TL
Rivero 125 cc Motosiklet: 99.000 TL
Senna 55 İnç Ultra HD Google TV: 12.999 TL
Senna 23 İnç HD Ready Android 13 Smart TV: 4.799 TL
Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 22.999 TL
Sütlü Türk Kahvesi Makinesi: 1.299 TL
Range Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı: 3.499 TL
SGS 20V 1.5 AH Tek Akülü Vidalama Seti: 1.499 TL
SGS 12V 1.5 AH Tek Akülü Vidalama Seti: 999 TL
Matkap Uç Seti/Ahşap/Beton/Metal: 219 TL
Darbeli Matkap 600 W: 899 TL
Polisaj ve Zımpara Seti: 169 TL
PP Valiz Çeşitleri
Büyük Boy: 7999 TL
Orta Boy: 699 TL
Küçük Boy: 599 TL
Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf: 169 TL
Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf: 129 TL
Berlin Düdüklü Tencere Seti 3,5 + 7 L: 849 TL
Chef's Pro Karnıyarık Tencere: 429 TL
Chef's Pro Wok Tava: 249 TL
Benante Çerezlik: 99 TL
Benante 2'li Seramik Oval Tabak: 189 TL
Kristal Oval Ayaklı Organizer: 45 TL
Kristal Oval Ayaklı Organizer: 45 TL
Kristal Sürahi: 89 TL
Saklama Kutusu 2L: 39,50 TL
Squishmallows ~20 cm: 329 TL
HP Tanklı Yazıcı: 5.775 TL
Oyuncak Çek Bırak Metal Uçak: 229 TL
Okul Öncesi Matematik Kutusu: 229 TL
Dinozor Sürtmeli Arabalar: 69 TL
Neon Renli Bloklar: 199 TL
Akülü Tırpan: 3.799 TL
Akülü Budama Makası: 2.799 TL
Demir Testere Kolu: 75 TL
Ahşap Saplı Çekiç: 75 TL
Emniyet Kilidi Çelik Halatlı-Anahtarlı: 85 TL