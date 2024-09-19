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BİM AKTÜEL KATALOG 20 EYLÜL | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOG 20 EYLÜL CUMA | Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyaçlarının yanı sıra teknolojik ve kişisel ihtiyaçları da giderecek onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 20 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 09:17
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BİM AKTÜEL KATALOG 20 EYLÜL | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Rivero 125 cc Motosiklet: 99.000 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 20 EYLÜL | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Senna 55 İnç Ultra HD Google TV: 12.999 TL
Senna 23 İnç HD Ready Android 13 Smart TV: 4.799 TL
Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 22.999 TL
Sütlü Türk Kahvesi Makinesi: 1.299 TL
Range Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı: 3.499 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 20 EYLÜL | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

SGS 20V 1.5 AH Tek Akülü Vidalama Seti: 1.499 TL
SGS 12V 1.5 AH Tek Akülü Vidalama Seti: 999 TL
Matkap Uç Seti/Ahşap/Beton/Metal: 219 TL
Darbeli Matkap 600 W: 899 TL
Polisaj ve Zımpara Seti: 169 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 20 EYLÜL | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

PP Valiz Çeşitleri
Büyük Boy: 7999 TL
Orta Boy: 699 TL
Küçük Boy: 599 TL
Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf: 169 TL
Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf: 129 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 20 EYLÜL | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Berlin Düdüklü Tencere Seti 3,5 + 7 L: 849 TL
Chef's Pro Karnıyarık Tencere: 429 TL
Chef's Pro Wok Tava: 249 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 20 EYLÜL | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Benante Çerezlik: 99 TL
Benante 2'li Seramik Oval Tabak: 189 TL
Kristal Oval Ayaklı Organizer: 45 TL
Kristal Oval Ayaklı Organizer: 45 TL
Kristal Sürahi: 89 TL
Saklama Kutusu 2L: 39,50 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 20 EYLÜL | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Squishmallows ~20 cm: 329 TL
HP Tanklı Yazıcı: 5.775 TL
Oyuncak Çek Bırak Metal Uçak: 229 TL
Okul Öncesi Matematik Kutusu: 229 TL
Dinozor Sürtmeli Arabalar: 69 TL
Neon Renli Bloklar: 199 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 20 EYLÜL | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Akülü Tırpan: 3.799 TL
Akülü Budama Makası: 2.799 TL
Demir Testere Kolu: 75 TL
Ahşap Saplı Çekiç: 75 TL
Emniyet Kilidi Çelik Halatlı-Anahtarlı: 85 TL

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