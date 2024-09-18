  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 18 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 18 Eylül 2024 tarihli 32666. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 18 Eylül Çarşamba 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 09:40 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 10:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 18 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 18 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 18 Eylül Çarşamba tarihli 32666. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 18 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

18 EYLÜL 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER

–– Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Bahçeşehir Üniversitesi Ahşap Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Bahçeşehir Üniversitesi Rekabet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Entegratörleri Hakkında Tebliğ

👉18 EYLÜL 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 18/4/2024 Tarihli ve 2021/5135 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/5/2024 Tarihli ve 2020/14649 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARLARI

–– Danıştay İkinci Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Türk Telekom
Maçın ardından flaş sözler!
DİĞER
Süper Lig’de son 5 sezonun en kötü transferleri belli oldu! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fiyaskoları
Narin Güran'ın ölümünde aile içi 'grup sex' ve 'çarpık ilişki' ihtimali! Arif Güran'a ezberletilen senaryo... Çelişen ifade artan muamma
F.Bahçeli yıldıza yakın takip! Derbide izleyecekler
F.Bahçe'den flaş karar! 4 futbolcunun sözleşmesi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tepki VAR! "Hakemsiz de oynanabilirdi" Tepki VAR! "Hakemsiz de oynanabilirdi" 09:44
Beşiktaş'tan devre arası operasyonu! Beşiktaş'tan devre arası operasyonu! 09:35
Maçın ardından flaş sözler! Maçın ardından flaş sözler! 08:58
Bugün kimin maçı var? 18 Eylül Çarşamba Bugün kimin maçı var? 18 Eylül Çarşamba 08:15
Ahmet Çakar'dan G.Saray - G.Antep FK maçının ardından flaş yorum! Ahmet Çakar'dan G.Saray - G.Antep FK maçının ardından flaş yorum! 00:59
F.Bahçe'den muhteşem rekor! F.Bahçe'den muhteşem rekor! 00:38
Daha Eski
Dursun Özbek'ten flaş karar! Derbi öncesi... Dursun Özbek'ten flaş karar! Derbi öncesi... 00:31
Muslera’ya 3 maç men Muslera’ya 3 maç men 00:20
F.Bahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya! F.Bahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya! 00:09
O yıldıza yurt dışında büyük övgü! O yıldıza yurt dışında büyük övgü! 00:09
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu! 00:09
Beşiktaşlılar bu habere çok sevinecek! Beşiktaşlılar bu habere çok sevinecek! 00:09