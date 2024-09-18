İSLİM KEBABI TARİFİ | İslim kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

İSLİM KEBABI TARİFİ | Patlıcan ve kuşbaşı et ile yapılan islim kebabı, bazı yörelerde köfte ile de hazırlanır. Kızarmış patlıcanların içine yerleştirilen etler lokum kıvamına gelene dek pişer ve hem görüntüsü hem de tadıyla herkese hitap eder. Peki İslim kebabı nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarıyla islim kebabı...

İSLİM KEBABI NASIL YAPILIR?

İslim kebabı malzemeleri:

3 adet patlıcan (ince uzun dilimlenmiş)

400 gram kıyma (köfte için)

1 adet kuru soğan (rendelenmiş)

2 dilim bayat ekmek içi (ufalanmış)

1 yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı su (sos için)

2 adet domates (dilimlenmiş)

2 adet yeşil biber (dilimlenmiş)

Sıvı yağ (patlıcanları kızartmak için)

İslim kebabı yapılışı:

Patlıcanları alacalı soyup ince uzun dilimler halinde kesin. Tuzlu suda yaklaşık 20 dakika bekletin (acı suyunu salması için). Ardından iyice kurulayın ve kızgın yağda her iki tarafını hafifçe kızartın. Kağıt havlu üzerinde fazla yağını süzdürün.

Kıyma, rendelenmiş soğan, ufalanmış ekmek içi, yumurta, tuz, karabiber ve kimyonu geniş bir kaba alın. Tüm malzemeleri iyice yoğurun. Küçük ceviz büyüklüğünde köfteler hazırlayın ve bu köfteleri hafifçe yağda kızartın.

Kızarmış patlıcan dilimlerinden ikisini artı (+) şeklinde üst üste koyun. Ortasına bir adet kızarmış köfte yerleştirin. Patlıcanları köftenin etrafına bohça şeklinde sarın. Üzerine bir dilim domates ve bir parça biber koyarak kürdanla sabitleyin.

Bir tavada az miktarda yağ ile salçayı kavurun. Üzerine su ekleyerek karıştırın ve sosu hazırlayın.

Hazırladığınız patlıcan bohçalarını bir fırın kabına dizin. Üzerine hazırladığınız salçalı sosu gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Patlıcanların üzerine eklenen domates ve biberler kızarana kadar pişirmeye devam edin.

İslim kebabını sıcak servis edin. Yanında pirinç pilavı ve yoğurtla mükemmel bir uyum sağlar.

İslim kebabı püf noktaları:

Patlıcanın Tuzlanması

Patlıcanları tuzlu suda bekletmek, acı tadını alır ve fazla yağ çekmesini engeller. Bu adımı atlamamanız, yemeğin hafifliğini koruması açısından önemlidir.

Kızartma İşlemi

Patlıcanları fazla yağda kızartmaktan kaçının. Hafif kızartıp fazla yağını süzerseniz, kebap daha sağlıklı olur.

Köftenin Lezzeti

Köfte harcını iyice yoğurmanız ve baharatların iyice karışmasını sağlamanız, köftelerin lezzetini artıracaktır. Ayrıca ekmek içi yerine galeta unu da kullanabilirsiniz.

Fırınlama

Fırında pişirme süresi patlıcanların ve köftelerin kızarma derecesine göre ayarlanabilir. Patlıcanların dağılmaması için çok uzun süre fırında tutmamaya dikkat edin.