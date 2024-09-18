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ASGARİ ÜCRETTE İLK TAHMİNLER GELDİ | 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde kaç zam yapılacak?

Asgari ücretli 6 milyondan fazla çalışanın yanı sıra enflasyon ve iç piyasaya etkisi sebebiyle 80 milyon vatandaşı etkileyen asgari ücret için ilk tahminler ortaya çıktı. Ev kiralarından çarşı pazar fiyatlarına, ulaşımdan eğitim masraflarına kadar birçok kalemi etkileyen asgari ücretin yeni yılda yüzde kaç zamlanacağına ilişkin senaryolar konuşulmaya başlandı. İşte ilk '2025 asgari ücret' tahminleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 15:10 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 15:30
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ASGARİ ÜCRETTE İLK TAHMİNLER GELDİ | 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde kaç zam yapılacak?

ASGARİ ÜCRETTE İLK TAHMİNLER GELDİ | Asgari ücrete 2024 yılına girerken yapılan son zammın ardından milyonlarca vatandaş, yeni zam oranının yüzde kaç olacağını merak ediyor. İç piyasada görülen etkileri sebebiyle 80 milyon vatandı doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen asgari ücret, geçtiğimiz sene yapılan yüzde 49 oranındaki zamla 17 bin 2 TL olarak belirlenmişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aaralık ayında toplantılara başlaması beklenirken ilk tahminler de gelmeye başladı.

Sabah'ın haberine göre, Merkez Bankası'nın yaptığı tahminler ve anketler, ve diğer kurumların öngörüleri, yıl sonu enflasyon oranının %40 ile %49 arasında şekilleneceğini işaret ediyor. Son olarak, 2025 ve 2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2024 yılı enflasyonu %41,5 olarak güncellendi. Aynı zamanda Finansal Kurumlar Birliği, AA ve Reuters da enflasyon beklentilerini açıkladı.

EN ÖNEMLİ KISTAS ENFLASYON VERİLERİ

Emekli maaşları üzerinde doğrudan etkili olan enflasyon oranları, asgari ücret belirlenirken de göz önünde bulunduruluyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, rakamları değerlendirirken enflasyon verilerini dikkate alıyor. Bu yıl ara zam yapılmamış olması nedeniyle, yıllık enflasyon oranı asgari ücretin belirlenmesinde kilit rol oynayacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Asgari ücret, her yıl Aralık ayında toplanan bir komisyon tarafından belirleniyor. Komisyon, işçi kesimini temsilen 5 kişi, işveren kesimini temsilen 5 kişi ve hükümet tarafını temsilen 5 kişiden oluşuyor. Toplamda 15 üyeden oluşan komisyon, en az 4 toplantı gerçekleştirerek ekonomik göstergeler, geçim şartları ve enflasyon oranlarını değerlendiriyor. Görüşmeler sırasında, işçi ve işveren temsilcileri arasında uzlaşma sağlanmaya çalışılırken, hükümet hakem rolünde yer alıyor. İşçi kesimini Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil ediyor.

Pandemi sonrası dönemde asgari ücret artışları yılda iki kez gerçekleştirilmişti. Ocak ve Temmuz aylarında belirlenen ücretler için komisyon bu tarihlerde iki kez toplanmıştı. Ancak 2024 yılına gelindiğinde, yapılan toplantılar sonucunda asgari ücret yıllık olarak belirlendi ve 2024 yılı içinde herhangi bir ara zam yapılmadı. 2024 yılı Ocak ayında ise net asgari ücret 17.002, brüt asgari ücret ise 20.002,5 TL olarak belirlendi.

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