  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 17:52 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 07:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya!
Reklam
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho için olay sözler! “Galatasaray’a tezgah hazırlıyor” Derbi öncesi…
Narin Güran cinayetinde son durum ne? Karar aile meclisinde mi çıktı? Kara kutu yenge mi?
G.Saray 5'te 5 peşinde! İşte Buruk'un Gaziantep FK maçı 11'i
Buruk'tan radikal karar! F.Bahçe derbisinde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya! F.Bahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya! 00:39
Mourinho'nun kariyerindeki çarpıcı detay! Mourinho'nun kariyerindeki çarpıcı detay! 23:59
Kıbrıs Rum Kesimi'nde çirkin provokasyon! Kıbrıs Rum Kesimi'nde çirkin provokasyon! 23:55
Kıbrıs Rum Kesimi'nde çirkin provokasyon! Kıbrıs Rum Kesimi'nde çirkin provokasyon! 23:52
Fener'in gözü Cimbom'un rekorunda! Fener'in gözü Cimbom'un rekorunda! 23:47
Lazio evinde kazandı! Lazio evinde kazandı! 23:45
Daha Eski
F.Bahçe'den dev rekor! F.Bahçe'den dev rekor! 23:05
Dursun Özbek'ten flaş karar! Derbi öncesi... Dursun Özbek'ten flaş karar! Derbi öncesi... 23:05
Fatih Terim: Gitmesi sürpriz değil Fatih Terim: Gitmesi sürpriz değil 23:05
TFF'den flaş açıklama! TFF'den flaş açıklama! 23:05
F.Bahçe'yi derbide bekleyen büyük tehlike! F.Bahçe'yi derbide bekleyen büyük tehlike! 23:05
Çeyrek finalde tek Türk takımı Çeyrek finalde tek Türk takımı 23:05