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DİYANET HAC KURA TARİHLERİ 2025 | Hac kuraları ne zaman çekilecek, başvurular bitti mi?

2025 yılı hac ön kayıt ve başvuru süreci geçtiğimiz ay başlamıştı. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen Müslüman vatandaşlar için kura bekleme süreci devam ediyor. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek, başvurular bitti mi? İşte güncel bilgiler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 16:50 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 17:10
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DİYANET HAC KURA TARİHLERİ 2025 | Hac kuraları ne zaman çekilecek, başvurular bitti mi?

İslamiyet'in 5 şartından biri olan Hac ibadeti için bekleyiş başladı. 2025 yılında da yalnızca e-Devlet üzerinden alınan başvurularda, ilk kez kayıt yaptıracak adaylar için ön kayıt ücreti de bulunmaktadır. Peki 2025 Hac kuraları ne zaman çekilecek, başvurular bitti mi? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı hac kura tarihleri ile ilgili detaylar...

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2025 Hac kura takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından henüz açıklanmadı.

Genellikle hac kuraları ocak ayında gerçekleşiyor. Diyanet tarafından hac kura takvimi belli olduğu zaman konuyla ilgili gelişmeleri haberimizin içerisindne takip edebilirsiniz.

HAC BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

2025 yılı için hac kayıt tarihleri ve başvuru süreciyle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Daha önce herhangi bir kaydı bulunmayan ve 2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlarımız, ön kayıtlarını 5 Ağustos 2024 – 16 Eylül 2024 tarihleri arasında e–Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlarımız, 750 Türk Lirası olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırabilecek."

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