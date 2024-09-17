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DGS TERCİH KILAVUZU 2024 | ÖSYM DGS tercihleri başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak?

2 yıllık üniversite bölümünü 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'na giriyorlar. Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen sınava bu yıl yine ilgi gösterildi. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından trcihler için araştırmalar hız kazandı. ÖSYM DGS tercihleri başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak? Güncel detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 15:40
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DGS TERCİH KILAVUZU 2024 | ÖSYM DGS tercihleri başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları bu yıl önemli bir artış gösterdi. Öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemine odaklandı. Yükseköğretim Kurulu, bu süreçte adaylara rehberlik etmek amacıyla güncel kılavuzu yayımlıyor. Peki, DGS tercihleri başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak? Detaylar haberimizde...

DGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

Dikey Geçiş Sınavı 2024 tercih dönemi henüz başlamadı. ÖSYM'den konuya dair güncel bilgi paylaşılmazken, resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimizin içerisinde yer vereceğiz.

DGS 2023 TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak açıklanacak tarihte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

DGS 2024 taban puanları henüz belli olmadı. DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Konuyla ilgili bilgiler geldiğinde haberimizde yer vereceğiz. Ancak adaylar 2023 yılına ait DGS taban puanlarını inceleyebilirler.

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