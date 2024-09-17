BİM AKTÜEL KATALOG 17 EYLÜL | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bu Salı Bim'de, 17 Eylül'den itibaren geçerli olacak aktüel katalog ürünleri ve indirimli ürünler listesi şöyle:
Torku Yarım Yağlı Süt 1L: 24,90 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri: 239 TL
Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g: 199 TL
Aknaz Lor Peyniri 1000 g: 49,50 TL
İçim Az Yağlı Yoğurt 5 kg: 139 TL
İçim Labne 3x180g: 89,50 TL
Yelken Tam Yağlı Klasik Peynir 350 g: 79,50 TL
Toz Deterjan Omo Active 9 kg: 315 TL
Omo Express Fresh Sıvı Çamaşır Deterjanı: 145 TL
Sprey Cif 1000 ml: 49,75 TL
Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tablet Özel Seri 100'lü: 439 TL
Familia Plus 3 Katlı Çek Al Mendil: 22,50 TL
Familia Plus 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 16'lı: 85 TL