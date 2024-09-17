BİM AKTÜEL KATALOG 17 EYLÜL | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bu Salı Bim'de, 17 Eylül'den itibaren geçerli olacak aktüel katalog ürünleri ve indirimli ürünler listesi şöyle:

Torku Yarım Yağlı Süt 1L: 24,90 TL

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri: 239 TL

Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g: 199 TL

Aknaz Lor Peyniri 1000 g: 49,50 TL

İçim Az Yağlı Yoğurt 5 kg: 139 TL

İçim Labne 3x180g: 89,50 TL

Yelken Tam Yağlı Klasik Peynir 350 g: 79,50 TL

Toz Deterjan Omo Active 9 kg: 315 TL

Omo Express Fresh Sıvı Çamaşır Deterjanı: 145 TL

Sprey Cif 1000 ml: 49,75 TL

Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tablet Özel Seri 100'lü: 439 TL

Familia Plus 3 Katlı Çek Al Mendil: 22,50 TL

Familia Plus 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 16'lı: 85 TL