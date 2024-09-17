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BİM AKTÜEL KATALOG 17 EYLÜL | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 17 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 07:57 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 08:00
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BİM AKTÜEL KATALOG 17 EYLÜL | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bu Salı Bim'de, 17 Eylül'den itibaren geçerli olacak aktüel katalog ürünleri ve indirimli ürünler listesi şöyle:

Torku Yarım Yağlı Süt 1L: 24,90 TL

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri: 239 TL

Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g: 199 TL

Aknaz Lor Peyniri 1000 g: 49,50 TL

İçim Az Yağlı Yoğurt 5 kg: 139 TL

İçim Labne 3x180g: 89,50 TL

Yelken Tam Yağlı Klasik Peynir 350 g: 79,50 TL

Toz Deterjan Omo Active 9 kg: 315 TL

Omo Express Fresh Sıvı Çamaşır Deterjanı: 145 TL

Sprey Cif 1000 ml: 49,75 TL

Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tablet Özel Seri 100'lü: 439 TL

Familia Plus 3 Katlı Çek Al Mendil: 22,50 TL

Familia Plus 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 16'lı: 85 TL

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