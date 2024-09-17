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Haberler Haberler

ALES-3 sınav tarihi ve başvurular ne zaman? | 2024 ALES TARİHLERİ ÖSYM

Akademik kariyer yapmak isteyenlerin girdiği ALES her yıl 3 kez düzenleniyor. Bu yıl ilk ikisi gerçekleştirilen sınavları kaçıranlar ve istediği puanı alamayıp yeniden denemek isteyenler ALES-3 ile ilgili araştırmalarına başladı. ALES-3 sınav tarihi ve başvurular ne zaman? sorguları yapılırken güncel bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 18:38 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 18:50
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ALES-3 sınav tarihi ve başvurular ne zaman? | 2024 ALES TARİHLERİ ÖSYM

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için heyecanlı bekleyiş yeniden başladı. Son olarak ikinci kez gerçekleştirilen sınav sonrası adaylar ALES-3 sınav tarihini merak ediyor. Bir sonraki ALES ne zaman yapılacak, başvuru tarihi ne zaman? İşte yanıtı...

ALES-3 SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE 2024?

ÖSYM, 2024 yılına ilişkin sınav takvimini açıkladı. Bu kapsamda, 2024 ALES-3 sınavının tarihi 17 Kasım 2024 olarak belirlendi.

2024 ALES-3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES-3 sınavının başvuru tarihleri 16 Ekim 2024 olarak açıklandı.

2024 ALES-3 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2024 ALES-3 geç başvuruları 6 Aralık 2024 tarihinde alınacak.

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