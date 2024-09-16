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Haberler Haberler

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 16 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 16 Eylül 2024 tarihli 32663. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 16 Eylül Pazartesi 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 07:40 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 08:10
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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 16 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 16 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 16 Eylül Pazartesi tarihli 32664. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 16 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

16 EYLÜL 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÖNETMELİKLER

–– Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Çankaya Üniversitesi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Gazi Üniversitesi İstatistik Danışmanlık, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2024 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2024 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2024 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– 2024 Yılı Ağustos Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/3/2024 Tarihli ve 2019/19836 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2024 Tarihli ve 2020/38733 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2024 Tarihli ve 2021/2240 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/5/2024 Tarihli ve 2020/6966 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/5/2024 Tarihli ve 2020/37726 Başvuru Numaralı Kararı

👉16 EYLÜL 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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