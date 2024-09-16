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KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI 2024 | Önlisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

KPSS önlisans, kamu personeli seçimi için yapılan bir sınavdır. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav Genel yetenek ve genel kültür bölümlerinden oluşur. Sınav Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi gibi konuları kapsar. Yılda bir kez yapılır ve sonuçlar, kamu kurumlarına yerleştirmede kullanılır. Son düzenlenen KPSS önlisans sınavının sonuçları için bekleyiş sürüyor. Peki, Önlisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 14:00
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KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI 2024 | Önlisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

KPSS önlisans sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Adaylar, sınavdan aldıkları puanları öğrenmek için ÖSYM'nin resmi web sitesini takip ediyor. Sonuçlar, kamu kurumlarına yerleştirme işlemlerinde belirleyici olacak. Adaylar, tercihlerini yaparak uygun pozisyonlara başvuruda bulunabilecek. Peki, Önlisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Merak edilen güncel bilgileri sizler için derledik.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 2024 KPSS önlisans sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

Adaylar, KPSS sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

KPSS ÖNLİSANS NEDİR?

KPSS önlisans sınavı, Türkiye'de kamu sektöründe çalışmak isteyen önlisans mezunları için yapılan bir sınavdır. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) bir parçası olarak düzenlenen bu sınav, genel yetenek ve genel kültür bölümlerinden oluşur. Genel yetenek kısmında Türkçe ve Matematik konuları bulunurken, genel kültür kısmında ise Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi ve Güncel Bilgiler yer alır. Sınavın amacı, kamu kurumlarında çeşitli pozisyonlar için nitelikli personel seçmektir. Her yıl belirli bir tarihte yapılır ve sonuçlar, kamu kurumlarına yerleştirme süreçlerinde kullanılır.

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