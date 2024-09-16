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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER EYLÜL 2024 | Evde bakım aylığı ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Evde bakım maaşı, Türkiye'de engelli veya yaşlı bireylerin evde bakımlarını üstlenen aile bireylerine veya bakıcılara devlet tarafından verilen bir yardımdır. Bu maaş, engelli veya yaşlı kişinin bakımını üstlenen kişinin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlar. Her ay ödemeler düzenli bir şekilde yapılırken Evde bakım aylığı ne zaman, ayın kaçında yatacak? sorularının yanıtı da merak ediliyor. Eylül 2024 evde bakım maaşı yatan iller ile ilgili güncel bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 07:52 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 08:00
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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER EYLÜL 2024 | Evde bakım aylığı ne zaman, ayın kaçında yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER EYLÜL 2024 | Eylül ayı evde bakım maaşı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Temmuz ayında memur maaşı zammının ardından zamlı oran açıklanmıştı. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım aylığı ne zaman, ayın kaçında yatacak? Merak edilenleri sizler için derledik...

EYLÜL AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım aylığı her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Eylül ayı ödemelerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

EVDE BAKIM AYLIĞINA NE KADAR ZAM GELDİ?

2024 yılının Ocak ayında yapılan zamla birlikte evde bakım maaşı 7 bin 608 TL, yaşlı aylığı 2 bin 348 TL, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1874 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2 bin 811 TL'ye yükselmişti. Temmuz ara zammı ile birlikte Evde Bakım aylığı yüzde 19 zamla 9 bin 77 TL'ye yükseltildi.

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