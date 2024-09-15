  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 08:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

Icardi takımda kalacak mı?
F.Bahçe'den G.Saray'a Zalewski çalımı!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Rizespor maçından sonra Galatasaray’ı bekleyen tehlike! “Büyük sıkıntı” diyerek duyurdu: 6 değişiklik yapılmıştı…
Salim Güran'ın çalışanı 15 yaşındaki R.A'nın ifadesi ortaya çıktı! Mesajlarda amca ile ne konuştu?
G.Saray'da akılalmaz gelişme! Tam imzayı atacakken...
Mourinho'dan büyük değişim! İşte muhtemel 11
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan Barış Alper açıklaması! Buruk'tan Barış Alper açıklaması! 00:49
Buruk'tan Barış Alper açıklaması! Buruk'tan Barış Alper açıklaması! 00:48
Icardi takımda kalacak mı? Icardi takımda kalacak mı? 00:37
F.Bahçe'den geleceğe yatırım! Rekor bonservis kazandıracak F.Bahçe'den geleceğe yatırım! Rekor bonservis kazandıracak 00:17
Okan Buruk'un Sara yorumu! Okan Buruk'un Sara yorumu! 00:18
G.Saray yıldızlarıyla farklı kazandı! G.Saray yıldızlarıyla farklı kazandı! 00:18
Daha Eski
Kerem golle başladı! Kerem golle başladı! 00:18
Arda yine penaltı kazandırdı! Arda yine penaltı kazandırdı! 00:18
Icardi takımda kalacak mı? Icardi takımda kalacak mı? 00:30
Şenol Güneş'ten Banza kararı! İşte Trabzon'un derbi 11'i Şenol Güneş'ten Banza kararı! İşte Trabzon'un derbi 11'i 00:17
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı 00:17
G.Saray'da akılalmaz gelişme! Tam imzayı atacakken... G.Saray'da akılalmaz gelişme! Tam imzayı atacakken... 00:17