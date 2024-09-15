RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 15 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 15 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 15 Eylül Pazar tarihli 32663. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 15 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

15 EYLÜL 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesinin, DESBAŞ-İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi Tarafından Kurulup İşletilmesinde Süre Uzatımı Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8960)

–– Kırşehir İli, Mucur İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8961)

–– Taş Tepeler Projesi Kapsamında Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Gerçekleştirilebilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8962)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Ait Kararlar (Karar Sayısı: 8963, 8964, 8965, 8966, 8967)

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hidrojen Teknolojileri ve Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/25)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/26)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/27)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2024/28)

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri