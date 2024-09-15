ORTAÖĞRETİM KPSS SONUÇLARI 2024 | KPSS Ortaöğretim (Lise) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Lise mezunlarının girdiği KPSS Ortaöğretim sınavı 15 Eylül Pazar günü düzenlendi. ÖSYM sınav takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih beklenmeye başladı. Lise KPSS olarak da bilinen sınavın sonuçlarına dair KPSS Ortaöğretim (Lise) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı ve güncel bilgiler haberimizde...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15 Eylül günü uygulanan sınavın sonuçları, ÖSYM takvimine göre 4 Ekim'de açıklanacak. ÖSYM sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sonuçlara erişebilecekler.

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