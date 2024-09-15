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Haberler Haberler

ORTAÖĞRETİM KPSS SONUÇLARI 2024 | KPSS Ortaöğretim (Lise) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ortaöğretim KPSS 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan sınava binlerce aday katıldı. Sınav sonuçları için bekleyiş sürerken KPSS Ortaöğretim (Lise) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 10:37
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ORTAÖĞRETİM KPSS SONUÇLARI 2024 | KPSS Ortaöğretim (Lise) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Lise mezunlarının girdiği KPSS Ortaöğretim sınavı 15 Eylül Pazar günü düzenlendi. ÖSYM sınav takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih beklenmeye başladı. Lise KPSS olarak da bilinen sınavın sonuçlarına dair KPSS Ortaöğretim (Lise) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı ve güncel bilgiler haberimizde...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15 Eylül günü uygulanan sınavın sonuçları, ÖSYM takvimine göre 4 Ekim'de açıklanacak. ÖSYM sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sonuçlara erişebilecekler.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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