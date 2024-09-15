  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

ORTAÖĞRETİM KPSS CEVAP ANAHTARI 2024 | ÖSYM Lise KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

Lise mezunlarının girdiği Ortaöğretim KPSS 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak için sınava giren adaylar sınav sonrası KPSS soru ve cevaplarını araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM Lise KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 09:20 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 09:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ORTAÖĞRETİM KPSS CEVAP ANAHTARI 2024 | ÖSYM Lise KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

Ortaöğretim KPSS 15 Eylül Pazar günü ÖSYM tarafından düzenlendi. Binlerce adayın katıldığı sınav sonrası cevap anahtarı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. KPSS Ortaöğretim (Lise KPSS) soru kitapçığı ve cevap anahtarı güncel bilgileri haberimizde...

ORTAÖĞRETİM KPSS 2024 SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Lise KPSS olarak da bilinen Ortaöğretim KPSS 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav sonrası cevap anahtarının ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor. Adayların bekleyişi sürerken güncel bilgileri haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

LİSE MEZUNLARI İÇİN KPSS SON 5 YIL ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI

2022 yılı KPSS Ortaöğretim çıkmış sorular ve cevapları için tıklayın

2020 yılı KPSS Ortaöğretim çıkmış sorular ve cevapları için tıklayın

2018 yılı KPSS Ortaöğretim çıkmış sorular ve cevapları için tıklayın

2016 yılı KPSS Ortaöğretim çıkmış sorular ve cevapları için tıklayın

2014 yılı KPSS Ortaöğretim çıkmış sorular ve cevapları için tıklayın

KPSS ORTAÖĞRETİM ÇIKMIŞ SORULAR

Aşağıdaki örnekler 2020 yılı KPSS Genel Yetenek sınavına aittir. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden alınmış olup sınavda sorulan soruların tamamına, yukarıda verilen '2020 yılı KPSS Ortaöğretim çıkmış sorular ve cevapları için tıklayın' linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

F.Bahçe'den geleceğe yatırım! Rekor bonservis kazandıracak
Usta yazardan Osimhen'e övgü!
DİĞER
Buse Terim'in havalimanında panik anları! Seyahati kabusa döndü, tüm vizeleri iptal oldu!
Narin Güran ne gördü? Narin'in katilini aile biliyor mu? Tavşantepe Köyü'nün omertası! 50'den fazla sahte ihbar
Ahmet Çakar: O pozisyon penaltıydı!
Sosyal medyada Osimhen çılgınlığı! Geceye damga vurdu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Usta yazardan Osimhen'e övgü! Usta yazardan Osimhen'e övgü! 08:57
Ahmet Çakar: O pozisyon penaltıydı! Ahmet Çakar: O pozisyon penaltıydı! 08:54
15 Eylül Pazar bugün kimin maçı var? 15 Eylül Pazar bugün kimin maçı var? 08:05
Kerem golle başladı! Kerem golle başladı! 00:18
Arda yine penaltı kazandırdı! Arda yine penaltı kazandırdı! 00:18
Icardi takımda kalacak mı? Icardi takımda kalacak mı? 00:30
Daha Eski
Icardi takımda kalacak mı? Icardi takımda kalacak mı? 00:37
Buruk'tan Barış Alper açıklaması! Buruk'tan Barış Alper açıklaması! 00:48
Buruk'tan Barış Alper açıklaması! Buruk'tan Barış Alper açıklaması! 00:49
Başakşehir 90'da güldü! Başakşehir 90'da güldü! 00:17
Konyaspor deplasmanda kazandı! Konyaspor deplasmanda kazandı! 00:17
Mourinho'dan büyük değişim! İşte muhtemel 11 Mourinho'dan büyük değişim! İşte muhtemel 11 00:17