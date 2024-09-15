ORTAÖĞRETİM KPSS CEVAP ANAHTARI 2024 | ÖSYM Lise KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

Ortaöğretim KPSS 15 Eylül Pazar günü ÖSYM tarafından düzenlendi. Binlerce adayın katıldığı sınav sonrası cevap anahtarı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. KPSS Ortaöğretim (Lise KPSS) soru kitapçığı ve cevap anahtarı güncel bilgileri haberimizde...

ORTAÖĞRETİM KPSS 2024 SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Lise KPSS olarak da bilinen Ortaöğretim KPSS 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav sonrası cevap anahtarının ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor. Adayların bekleyişi sürerken güncel bilgileri haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

LİSE MEZUNLARI İÇİN KPSS SON 5 YIL ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI

2022 yılı KPSS Ortaöğretim çıkmış sorular ve cevapları için tıklayın

2020 yılı KPSS Ortaöğretim çıkmış sorular ve cevapları için tıklayın

2018 yılı KPSS Ortaöğretim çıkmış sorular ve cevapları için tıklayın

2016 yılı KPSS Ortaöğretim çıkmış sorular ve cevapları için tıklayın

2014 yılı KPSS Ortaöğretim çıkmış sorular ve cevapları için tıklayın

KPSS ORTAÖĞRETİM ÇIKMIŞ SORULAR

Aşağıdaki örnekler 2020 yılı KPSS Genel Yetenek sınavına aittir. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden alınmış olup sınavda sorulan soruların tamamına, yukarıda verilen '2020 yılı KPSS Ortaöğretim çıkmış sorular ve cevapları için tıklayın' linki üzerinden ulaşabilirsiniz.