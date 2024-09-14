KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylar için heyecan dorukta. Her iki yılda bir düzenlenen ve lise mezunlarına memur olma şansı tanıyan KPSS sınavı, ÖSYM tarafından 15 Eylül Pazar günü yapılacak. Sınav salonlarının dakikalar önce kapılarının kapandığı bilinirken her yıl, geç kalması sebebiyle sınava alınmıyor. Peki KPSS Ortaöğretim saat kaçta başlıyor, bitiyor? Kaç soru, kaç dakika? 2024 KPSS Ortaöğretim salona son giriş saat kaçta?

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

ÖSYM'nin sınav kılavuzunda yer alan bilgiye göre, 2024 KPSS Ortaöğretim sınavı, 15 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylara soruları doğru cevaplaması için 130 dakika süre verilirken sınav, saat 12.25'te sona erecek.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SALONA SON GİRİŞ SAAT KAÇTA?

ÖSYM'nin sınav kılavuzunda, adayların sınav başlamadan 1 saat önce sınav binasında olması gerektiği belirtildi. Kılavuzda şu ifadelere yer verildi: "Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile sınav binasına/sınav salonuna giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.

DİKKAT: Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara, Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri için 120 soru sorulacak, 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI İLK ÇIKIŞ SAATİ KAÇ?

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların; KPSS Ortaöğretim'de sınav süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir. Bu kapsamda adaylar, sınav salonlarından saat 11.55 ile 12.10 arasında çıkabilecekler.