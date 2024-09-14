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Haberler Haberler

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 14 Eylül rakamları

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 50'nin altında seyrediyor. İstanbul'da mevsim yağışlarının beklenenden az olmasının yanı sıra barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 42,3 olarak ölçüldü. İşte 14 Eylül Cumartesi 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 11:50
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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 14 Eylül rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 14 EYLÜL | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde 8,91 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 58,23 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 14 Eylül Cumartesi günü yüzde 42,3 olarak ölçüldü.

💦14 EYLÜL 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

14 Eylül Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 42,3 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 14 Eylül'de barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %39,1

🚿 Darlık Barajı: %47,53

🚿 Elmalı Barajı: %58,23

🚿 Terkos Barajı: %56,87

🚿 Alibey Barajı: %10,48

🚿 Büyükçekmece Barajı: %42,37

🚿 Sazlıdere Barajı: %48,83

🚿 Istrancalar Barajı: %23,32

🚿 Kazandere Barajı: %8,91

🚿 Pabuçdere Barajı: %22,99

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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