MEVLİD KANDİLİ mesajları resimli 2024 | 🙏 Dualı ve hadisli Mevlid Kandili mesajları (FARKLI)

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesinde idrak edilen ve ibadetlerle geçirilen kandil gecesinde, son peygamberin hayatı, ahlakı ve öğretileri üzerine konuşularak Müslümanlara bahşedilen ni