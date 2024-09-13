MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesinde idrak edilen ve ibadetlerle geçirilen kandil gecesinde, son peygamberin hayatı, ahlakı ve öğretileri üzerine konuşularak Müslümanlara bahşedilen ni
MEVLİD KANDİLİ mesajları resimli 2024 | 🙏 Dualı ve hadisli Mevlid Kandili mesajları (FARKLI)
Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) doğduğu gün olarak müjdelenip tüm İslam dünyasında büyük önemle eda edilir. İslam dininin en önemli gerekliliklerinden olan birlik ve beraberlik öğretisini kandil akşamında pekiştirmek isteyenler, sevdiklerinin kandilini kutlamak için en yeni, en farklı ve güzel mesajlar için araştırmalar yapıyor. Resimli, dualı ve hadisli 2024 Mevlid Kandili mesajlarını sizler için hazırladık.
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 10:20 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 10:40
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