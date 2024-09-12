💲DOLAR NE KADAR OLDU? | Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 12 Eylül 2024 Döviz Kuru

12 EYLÜL 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 12 Eylül Perşembe 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 33,98 (Alış) - 34,00 (Satış)

EURO: 37,56 (Alış) - 37,59 (Satış)

STERLİN: 44,23 (Alış) - 44,45 (Satış)

1 DOLAR = 34,00 TL

👉12 Eylül Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.751,47₺

Gram altın satış: 2.751,82₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.557,00₺

Çeyrek altın satış: 4.606,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.086,00₺

Yarım altın satış: 9.198,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 18.172,00₺

Tam altın satış: 18.340,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 18.502,00₺

Cumhuriyet altını satış: 18.873,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 18.705,00₺

Ata altın satış: 18.781,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 12 Eylül Perşembe günü saat 09.30 itibarıyla alınmıştır.