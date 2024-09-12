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💲DOLAR NE KADAR OLDU? | Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 12 Eylül 2024 Döviz Kuru

Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 12 Eylül Perşembe 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 09:34
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💲DOLAR NE KADAR OLDU? | Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 12 Eylül 2024 Döviz Kuru

12 EYLÜL 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 12 Eylül Perşembe 2024 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 33,98 (Alış) - 34,00 (Satış)

EURO: 37,56 (Alış) - 37,59 (Satış)

STERLİN: 44,23 (Alış) - 44,45 (Satış)

1 DOLAR = 34,00 TL

👉12 Eylül Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.751,47₺

Gram altın satış: 2.751,82₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.557,00₺

Çeyrek altın satış: 4.606,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.086,00₺

Yarım altın satış: 9.198,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 18.172,00₺

Tam altın satış: 18.340,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 18.502,00₺

Cumhuriyet altını satış: 18.873,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 18.705,00₺

Ata altın satış: 18.781,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 12 Eylül Perşembe günü saat 09.30 itibarıyla alınmıştır.

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