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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 13 Eylül rakamları

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 50'nin altında seyrediyor. İstanbul'da mevsim yağışlarının beklenenden az olmasının yanı sıra barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 43,06 olarak ölçüldü. İşte 13 Eylül 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 23:40 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 23:50
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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 13 Eylül rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 EYLÜL | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde 10,05 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 57,54 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 13 Eylül Cuma günü yüzde 43,06 olarak ölçüldü.

💦13 EYLÜL 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

13 Eylül Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 43,06 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 13 Eylül'de barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %40,02

🚿 Darlık Barajı: %48,04

🚿 Elmalı Barajı: %58,59

🚿 Terkos Barajı: %57,54

🚿 Alibey Barajı: %11,12

🚿 Büyükçekmece Barajı: %43,08

🚿 Sazlıdere Barajı: %49,08

🚿 Istrancalar Barajı: %22,78

🚿 Kazandere Barajı: %10,05

🚿 Pabuçdere Barajı: %24,08

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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