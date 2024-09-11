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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU SORGULA | 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav (mülakat) sonuçları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusunu yaptığı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından başvuru sonuçları ve mülakat yerleri belli oldu. Sözlü sınava katılan veya katılacak sözleşmeli öğretmen adayları '20 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?' sorgulamaları yapıyor. MEB güncel bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 17:00 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 17:10
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU SORGULA | 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav (mülakat) sonuçları ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları geçtiğimiz aylarda yapılmıştı. Sözlü sınav sürecinin ardından ise mülakat sonuçları ile ilgili araştırmalar başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın güncel duyuruları takip ediliyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav (mülakat) sonuçları ne zaman açıklanacak? işte detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvurusu onaylanan adaylardan KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak. Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezleri açıklanırken adayların sözlü sınav giriş belgeleri de geçtiğimiz haftalarda erişime açıldı.

Mülakat sonuçlarının ne zaman belli olacağı ile ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı. Konuyla ilgili güncel bir gelişme olması durumunda son dakika haberleri takip edebilirsiniz.

Sözlü sınav sonuçları açıklandığında adaylar sonuçlarını e-Devlet'in "Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak görüntüleyebilecek.

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