Haberler Haberler

S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 17:52 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 08:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Reklam
Cimbom'dan savunmaya sürpriz isim!
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ | Galatasaray orta sahasını da buldu! 5 yıllık imza atacak
Narin Güran cinayeti çözüldü mü? Cesedin sarıldığı battaniye kime ait? Düğümü anne Güran'ın itirafları çözecek!
G.Saray'a Icardi müjdesi!
Avrupa kupalarının hepsini kazandı! Şimdi ise...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var? 11 Eylül Çarşamba Bugün kimin maçı var? 11 Eylül Çarşamba 08:02
Millilerimiz farklı kazandı! Millilerimiz farklı kazandı! 01:00
G.Saray'ın yeni Nijeryalısı! G.Saray'ın yeni Nijeryalısı! 01:00
G.Saray'dan Ada çıkarması! G.Saray'dan Ada çıkarması! 01:00
Avrupa kupalarının hepsini kazandı! Şimdi ise... Avrupa kupalarının hepsini kazandı! Şimdi ise... 01:00
G.Saray'a Premier Lig'den müjde! G.Saray'a Premier Lig'den müjde! 01:00
Daha Eski
G.Saray o isimle anlaşma sağladı! G.Saray o isimle anlaşma sağladı! 01:00
Düzcespor üst turda! Düzcespor üst turda! 01:00
G.Saray'dan İtalya'ya dev çıkarma! Bir yıldız daha geliyor G.Saray'dan İtalya'ya dev çıkarma! Bir yıldız daha geliyor 01:00
F.Bahçe transferde durmuyor! 'Birkaç saat içinde imza atabilir' F.Bahçe transferde durmuyor! 'Birkaç saat içinde imza atabilir' 01:00
Güne damga vuran süper gol! Türkiye Kupası'nda şov yaptı Güne damga vuran süper gol! Türkiye Kupası'nda şov yaptı 00:59
G.Saray'dan Cherki bombası! Transferde son dakika G.Saray'dan Cherki bombası! Transferde son dakika 00:59