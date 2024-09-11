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KYK YURT AÇILIŞ TARİHİ 2024 | KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak?

Üniversiteyi kazanan ve KYK yurtlarında kalacak olan öğrenciler için heyecanlı süreç başladı. Kazandıkları KYK yurdunun ne zaman açılacağını merak eden öğrenciler planlama yapacaklar. Yeni eğitim öğretim dönemi için ise üniversitelerde geri sayım başladı. Peki, KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 18:30 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 18:40
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KYK YURT AÇILIŞ TARİHİ 2024 | KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak?

KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) yurtları, Türkiye'de üniversite ve yüksekokul öğrencilerine devlet destekli barınma imkanı sağlayan yurtlardır. KYK yurtları, devlet destekli olduğu için genellikle ekonomik olarak uygun fiyatlıdır. Bu yurtlarda öğrenciler genellikle yemek, temizlik, güvenlik gibi hizmetlerden faydalanabilirler. Peki, bu yıl KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte güncel bilgiler...

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

GSB'den yapılan açıklamaya göre KYK yurtları 16 Eylül'de kapılarını açıyor.

2024-2025 eğitim öğretim yılı yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gençler yurtlarda barınmak için gün sayarken Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü de yeni döneme ilişkin tüm hazırlıklarını tamamladı.

Yurtlarda gençler 16 Eylül'den itibaren kalmaya başlayabilecek. Üniversitenin akademik takvimi gereği dersleri daha önce başlayan öğrenciler ise 13 Eylül'den itibaren yurtta barınma talebinde bulunabilecek.

Yaz ayları boyunca hizmet veren nöbetçi yurtlar da 16 Eylül'e kadar gençlere hizmet vermeye devam edecek.

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