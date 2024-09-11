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Huawei Mate XT: Dünyada bir ilk! Fiyatı İphone 16 Pro MAX'in 2 katından fazla

Huawei, Mate XT serisi ile dünyada bir ilke imza atıyor. Katlanabilir ekran tasarımı ile dikkat çeken Mate X'in yeni serisini kullanıcılara tanıtan Huawei'nin Mate XT telefonu, 20 Eylül'de satışa çıkacak iPhone 16 Pro Max'in iki katı fiyatıyla dikkat çekiyor. İşte Huawei Mate XT teknik özellikleri ve fiyatı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 10:21
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Huawei Mate XT: Dünyada bir ilk! Fiyatı İphone 16 Pro MAX'in 2 katından fazla

Katlanabilir ekranıyla dikkat çeken Huawei'nin Mate X serisi, yeni telefonu ile tüm teknoloji dünyasını etkisi altında bıraktı. Yeni tasarımı ile dünyada ilk 3'e katlanabilen telefonu olan Mate XT Ultimate Design, Z şeklindeki tasarımı ile gözleri üzerine çekti. El yakan fiyatıyla da kendisinden söz ettiren Huawei Mate XT'nin teknik özellikleri ve fiyatı da teknoloji tutkunlarının en çok merak ettiği konular arasında yer aldı.

DÜNYADA BİR İLK: HUAWEI MATE XT ULTIMATE DESIGN

Dünyadaki üçe katlanabilir ilk model olan Huawei Mate XT, "Z" şeklinde tasarıma sahip iki menteşeli bir cihaz olarak tasarlandı. Tamamen açıldığında 10,2 inç boyutuna ulaşan cihaz, Z şeklindeki tasarımıyla geniş ekran deneyimini zirveye çıkarmayı hedefliyor. Ultra ince cam ile korunan 3K çözünürlüklü Huawei Mate XT Ultimate Design, 5.600 mAh'lık bataryaya sahip. Yan tarafta bulunan parmak izi özelliğiyle işlem yapılan Huawei'nin yeni telefonunun, katlandığı zamandaki kalınlığı 12.8 mm olarak açıklandı.

HUAWEI MATE XT ULTIMATE DESIGN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran: OLED, 6.4 inç (kapalı), 10.2 inç (açık), 2.232 x 3.184 çözünürlük

İşlemci: Kirin 9010 5G

RAM: 16 GB

Depolama: 512 GB, 1 TB

Batarya: 5.600 mAh, 66W kablolu şarj, 50W kablosuz şarj

Kamera: Arka: 50 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açılı, 12 Megapiksel periskop

Ön Kamera: 8 Megapiksel

HUAWEI MATE XT ULTIMATE DESIGN NE KADAR, KAÇ DOLAR?

256 GB = 2.809 dolar = 95.506 ₺

512 GB = 3.089 dolar = 105.026 ₺

1 TB = 3.370 dolar = 114.580 ₺

Dolar kuru 34,00 TL'den hesaplanmıştır.

Huawei Mate XT Ultimate Design, şimdilik Çin'de satışa sunulmuş olup Çin dışında satılıp satılmayacağı henüz bilinmiyor.

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