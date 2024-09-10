ÜÇ AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025 | Üç aylar ne zaman başlayacak? Recep, Şaban, Ramazan ayı hangi tarihte? - DİYANET SON DAKİKA

Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl dini günler ve haftalar takvimini güncelliyor. Müslümanlar için oldukça önemli olan üç aylar ise 2025 yılı için araştırılmaya başladı. Üç aylar ne zaman başlayacak? Recep, Şaban, Ramazan ayı hangi tarihte? sorularının yanıtlarını ve güncel bilgileri sizler için derledik.

2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet, 2025 yılına ait dini günler takvimini paylaştı. Buna göre 2025 yılı üç aylar başlangıç tarihi belli oldu. Takvimde yer alan bilgiye göre üç aylar 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Recep ayı ile başlayacak.

Ramazan ayı ise 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. 28 Şubat'ı 1 Mart'a başlayan gece ilk sahura kalkılacak.

2025 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446)

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi (1 Ramazan 1446)

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba (26 Ramazan 1446)

Arefe Günü: 29 Mart 2024 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar (1 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi (2 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı (3 Şevval 1446)