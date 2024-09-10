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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 10 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 10 Eylül 2024 tarihli 32658. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 10 Eylül Salı 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 08:31 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 08:40
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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 10 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 10 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 10 Eylül Salı tarihli 32658. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 10 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

10 EYLÜL 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2024/307)

YÖNETMELİKLER

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Mekanik Tesisat Hizmetleri Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 09/09/2024 Tarihli ve 2024/ÖİB-K-08, 09 ve 10 Sayılı Kararları

👉10 EYLÜL 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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