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KYK yedek ne zaman açıklanır? | 2024 KYK yedek yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?

Üniversiteyi kazanan öğrenciler için gittikleri şehre yerleşme maratonu başladı. KYK yurt başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Yurt kaydına hak kazanamayan öğrenciler yedekler için bekleyiş içerisine girdi. KYK yedek ne zaman açıklanır? 2024 KYK yedek yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? sorguları yapılıyor. Detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 16:21 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 16:30
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KYK yedek ne zaman açıklanır? | 2024 KYK yedek yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK YEDEK YURT BAŞVURULARI 2024 | Türkiye'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan devlet yurtları için başvuru sonuçları açıklandı. Üniversite eğitimi süresince öğrencilere konaklama imkânı sunan ve uygun fiyatlarla barınma, yemek ve sosyal imkanlar sağlayan KYK yurtlarında kalacak öğrenciler, yurt tipleri için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, KYK yedek ne zaman açıklanır? 2024 KYK yedek yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK YEDEK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için yerleştirmeler devam edecek. Yurtlara yerleşmek isteyen öğrencilerin her hafta güncellenen yedek sırasını takip etmesi gerekiyor.

Geçtiğimi yıl KYK yedek sonuçları Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün açıklanıyordu. KYK 1. yedek yurt sonuçları e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

KYK YEDEK YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

GSB yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılıyor. Adaylar TCKN ve şifreleri ile sonuçları sorgulayabilecek. KYK yurt yerleştirme sonucu ekranında kazanılan yurt adı adresi, kayıt tarihleri ve diğer bilgileri bulunacak.

Yedek yerleştirmeler ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Başvuru sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama internet adresinden öğrenilecek.

Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

TİP 1 - 2 KYK YURDU KAÇ KİŞİLİK? ÜCRETİ NE KADAR?

1. Tip KYK yurtları genellikle 6-8 kişilik odalardan oluşmaktadır ve en yaygın yurt tiplerinden bir tanesidir. Bu yurtlar öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak durumda inşa edilir. Öğrencilere sabah kahvaltısı ve akşam yemeği sağlanan bu yurtlarda öğrencilerin yemek hakkından yararlanabilmeleri adına belli bir limitleri vardır. Bu limiti aşan öğrenciler, öğün başına aştıkları miktar kadar ücret ödemesi yapar. Aylık ödemesi 345 - 405 TL'dir.

TİP 3 - 4 KYK YURDU KAÇ KİŞİLİK? ÜCRETİ NE KADAR?

3. tip yurtlarda oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 4-6 kişi olarak değişmektedir. Odalarda çalışma masası, buzdolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo, tuvalet ortak kullanım alanıdır. Aylık ödemesi 405 - 480 TL'dir.

TİP 5 - 6 KYK YURDU KAÇ KİŞİLİK? ÜCRETİ NE KADAR?

En lüks olarak bilinen bu 5. be 6. tip KYK yurtlarında, odalar 1-2-3 kişilik olmakla birlikte odaya özel tuvalet bulunmaktadır. Ayrıca oda içinde öğrencilerin neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılayacak eşya bulunmaktadır. Aylık ödemesi 510 - 570 TL'dir.

2023-2024 eğitim öğretim yılı için aylık KYK yurt ücretleri şöyle açıklanmıştı:

  • TİP 1: 345 ₺
  • TİP 2: 405 ₺
  • TİP 3: 405 ₺
  • TİP 4: 480 ₺
  • TİP 5: 510 ₺
  • TİP 6: 570 ₺

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