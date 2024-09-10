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KPSS BRANŞ SIRALAMA SORGULAMA EKRANI 2024 | ÖSYM duyurdu: KPSS Lisans branş sıralaması

KPSS Lisans sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından branş bazında sıralamalar da belli oldu. Memur adayları tarafından merakla beklenen duyuruyu yapan ÖSYM, 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) branş sıralamalarını erişime açtı. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 10:10 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 10:10
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KPSS BRANŞ SIRALAMA SORGULAMA EKRANI 2024 | ÖSYM duyurdu: KPSS Lisans branş sıralaması

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA SORGULAMA 2024 | ÖSYM, KPSS Lisans sınavına katılan adayların beklediği duyuruyu yayımladı. 14 Temmuz'da ilk oturumuyla başlayan KPSS Lisans sınavının sonuçlarının ilan edilmesinin ardından branş bazında sıralamalar, 10 Eylül Salı günü itibarıyla memur adaylarının erişimine açıldı.

2024 KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR HAKKINDA TEKNİK AÇIKLAMA İÇİN TIKLAYIN

Branş bazında sıralamalar; adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların, (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. MEB tarafından öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) kararlarına göre kontrol edilerek ve adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Branş bazında sıralamaları incelerken adayların göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir: https://ais.osym.gov.tr/ linki üzerinden sıralamaları inceleyebilirsiniz.

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