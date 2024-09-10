Haberler Haberler

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Eylül 2024 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İstanbul namaz saatleri ibadet etmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 10 Eylül Salı namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 07:12 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 07:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul Namaz Vakitleri 10 Eylül 2024 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 10 EYLÜL 2024 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 10 Eylül Salı İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 10 Eylül 2024 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 05.05

Güneşin doğuşu:👉 06.33

Öğle vakti:👉 13.06

İkindi vakti:👉 16.40

Akşam vakti:👉 19.29

Yatsı vakti:👉 20.51

👉 10 Eylül Salı namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın...👈

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Reklam
G.Saray'ın Ebimbe pazarlığı!
DİĞER
İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşinin de oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Sarışın güzel Kardelen Hacıoğlu...
İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu konuştu! Narin Güran'a neden kıydılar? O gece evde neler yaşandı? Şoke edici sözler
Milliler liderlik koltuğunda!
F.Bahçe'ye süper İngiliz geliyor! Jose'yi çok sevindirecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem ile İzlanda! Kerem ile İzlanda! 01:53
Hak edilmiş zafer Hak edilmiş zafer 01:51
Özleyeceksiniz Özleyeceksiniz 01:50
Milliler liderlik koltuğunda! Milliler liderlik koltuğunda! 01:28
Montella'dan maç sonu flaş sözler! Montella'dan maç sonu flaş sözler! 01:28
G.Saray ayrılığı duyurdu! G.Saray ayrılığı duyurdu! 01:28
Daha Eski
F.Bahçe'ye süper İngiliz geliyor! Jose'yi çok sevindirecek F.Bahçe'ye süper İngiliz geliyor! Jose'yi çok sevindirecek 01:28
Fırtına ayrılığı duyurdu! Fırtına ayrılığı duyurdu! 01:28
F.Bahçe Kostic'i resmen açıkladı! F.Bahçe Kostic'i resmen açıkladı! 01:28
G.Saray'da kritik Zalewski görüşmesi! G.Saray'da kritik Zalewski görüşmesi! 01:28
Beşiktaş'ta ayrılık resmileşti! Beşiktaş'ta ayrılık resmileşti! 01:28
G.Saray'ın yeni yıldızına sakatlık şoku! G.Saray'ın yeni yıldızına sakatlık şoku! 01:28