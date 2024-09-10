DGS TABAN PUANLARI 2024 | ÖSYM DGS başarı sıralamaları ve kontenjanlar

DGS TABAN PUANLARI 2024 | Dikey Geçiş Sınavı'nın 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanmasının ardından sınav sonuçları, 10 Eylül Salı günü itibarıyla adayların erişimine açıldı. Meslek yüksekokulları ve açıköğretim fakültesi mezunlarının katıldığı sınavda puanlarını gören adaylar, taban puanlar için araştırmaya koyuldu. İşte detaylar...

DGS TABAN PUANLARI 2024

Dikey Geçiş Sınavı, 2024 yılında 30 Haziran Pazar günü yapıldı. Henüz yerleştirme süreci tamamlanmadığından dolayı 2024 yılına ilişkin taban puanlar belli olmadı. Ancak adaylar, tercih yaparken bir önceki yılın taban puanlarını referans almaktadır. Bu nedenle 2023 DGS taban puanlarını derledik. İşte ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan üniversitelerin 2023 yılı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları...

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👉MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYIN

👉ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYIN

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler de alınacak. Resmi makamlarca konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

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