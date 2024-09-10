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BİM AKTÜEL KATALOG 10 EYLÜL | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 10 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 09:22
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BİM AKTÜEL KATALOG 10 EYLÜL | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri Binvezir 1000 g: 229 TL
Yarım Tağlı Dilimli Tost Peyniri Aknaz 1000 g: 185 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri Anka 1000 g: 169 TL
Yarım Yağlı Yoğurt Dost 5 kg: 149 TL
%3 Yağlı Yoğurt Torku 3 kg: 109 TL
Tereyağı Özgüllü 1kg: 255 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 10 EYLÜL | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Jenny&Willy Bebek Bezi Aylık Paket: 275 TL
Islak Havlu Uni Baby 3x52'li: 43,50 TL
Çocuk Atlet Kız/Erkek: 89 TL
Slip Kz Çocuk 2'li: 59,50 TL
Boxer Erkek Çocuk 2'li: 75 TL
Lisanslı Soket Çorap Çocuk: 21,50 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 10 EYLÜL | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Fındık Kreması Fiskobirlik 1500 g: 129 TL
Dolgulu ve Bisküvili Çikolata Ülker Laviva 3x35g: 36,5 TL
Susamlı Çörekotlu Kraker Ülker Ta. 3x76g: 24,50 TL

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