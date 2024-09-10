BİM AKTÜEL KATALOG 10 EYLÜL | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri Binvezir 1000 g: 229 TL
Yarım Tağlı Dilimli Tost Peyniri Aknaz 1000 g: 185 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri Anka 1000 g: 169 TL
Yarım Yağlı Yoğurt Dost 5 kg: 149 TL
%3 Yağlı Yoğurt Torku 3 kg: 109 TL
Tereyağı Özgüllü 1kg: 255 TL
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri Binvezir 1000 g: 229 TL
Jenny&Willy Bebek Bezi Aylık Paket: 275 TL
Islak Havlu Uni Baby 3x52'li: 43,50 TL
Çocuk Atlet Kız/Erkek: 89 TL
Slip Kz Çocuk 2'li: 59,50 TL
Boxer Erkek Çocuk 2'li: 75 TL
Lisanslı Soket Çorap Çocuk: 21,50 TL
Fındık Kreması Fiskobirlik 1500 g: 129 TL
Dolgulu ve Bisküvili Çikolata Ülker Laviva 3x35g: 36,5 TL
Susamlı Çörekotlu Kraker Ülker Ta. 3x76g: 24,50 TL
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