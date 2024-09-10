Haberler Haberler

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 11 Eylül rakamları

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 50'nin altında seyrediyor. İstanbul'da mevsim yağışlarının beklenenden az olmasının yanı sıra barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 43,69 olarak ölçüldü. İşte 11 Eylül 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 00:00 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 00:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 11 Eylül rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 11 EYLÜL | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 11,87 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 58,72 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 11 Eylül Çarşamba günü yüzde 43,69 olarak ölçüldü.

💦11 EYLÜL 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

11 Eylül Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 43,69 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 11 Eylül'de barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %41

🚿 Darlık Barajı: %48,67

🚿 Elmalı Barajı: %58,96

🚿 Terkos Barajı: %58,38

🚿 Alibey Barajı: %11,61

🚿 Büyükçekmece Barajı: %43,62

🚿 Sazlıdere Barajı: %49,26

🚿 Istrancalar Barajı: %22,74

🚿 Kazandere Barajı: %10,71

🚿 Pabuçdere Barajı: %24,6

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

G.Saray'ın yeni Nijeryalısı!
Millilerimiz farklı kazandı!
DİĞER
MİLLİ MAÇ PROGRAMI: UEFA Uluslar B Ligi Türkiye maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte fikstür
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi A Haber'e konuştu: Abim para almadı tehdit aldı | İtirafçın ifadesi de ortaya çıktı
G.Saray'dan Ada çıkarması!
Avrupa kupalarının hepsini kazandı! Şimdi ise...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'da Rizespor hazırlıkları Cimbom'da Rizespor hazırlıkları 22:56
G.Saray'ın yeni Nijeryalısı! G.Saray'ın yeni Nijeryalısı! 22:39
G.Saray'dan Ada çıkarması! G.Saray'dan Ada çıkarması! 21:42
Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi 20:55
Gaziantep'de Sivasspor hazırlıkları Gaziantep'de Sivasspor hazırlıkları 20:53
Bodrum’dan savunmaya Ajeti takviyesi Bodrum’dan savunmaya Ajeti takviyesi 20:51
Daha Eski
F.Bahçe'den Samanic açıklaması F.Bahçe'den Samanic açıklaması 20:49
Millilerimiz farklı kazandı! Millilerimiz farklı kazandı! 19:43
G.Saray'a Premier Lig'den müjde! G.Saray'a Premier Lig'den müjde! 19:40
G.Saray o isimle anlaşma sağladı! G.Saray o isimle anlaşma sağladı! 17:42
Güne damga vuran süper gol! Türkiye Kupası'nda şov yaptı Güne damga vuran süper gol! Türkiye Kupası'nda şov yaptı 17:03
UEFA'dan Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! UEFA'dan Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! 16:20